Тиньков рассказал о своём будущем фонде помощи в борьбе с лейкемией

https://static.news.ru/photo/3dd80fa4-cf5c-11ea-a839-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: olegtinkov/instagram.com

Российский миллиардер Олег Тиньков, который лечится в Германии от рака крови в острой стадии, собирается вместе с женой Риной создать фонд имени своей семьи, который займётся развитием донорства костного мозга для больных лейкемией. Об этом он написал в Instagram.

Основную работу в организации возьмёт на себя супруга основателя Тинькофф-Банка. Помимо популяризации донорства фонд также будет работать над изменением «запутанного» законодательства в сфере трансплантологии.

Мы хотим пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и развитие института донорства в нашей стране. Фонд пока не создан, мы только начинаем работать в этом направлении, большие дела ещё впереди... Это спасет тысячи, а не единицы жизней, — считает Тиньков.

Благотворительная организация заработает не раньше 2021 года. Пока Тиньков собирается накопить необходимые знания.

Врачи диагностировали у бизнесмена острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал 6 марта. При этом суд Лондона перенёс на 31 июля рассмотрение дела об экстрадиции Олега Тинькова в США. Оно должно было состояться 13 июля. Американские власти обвиняют российского миллиардера в сокрытии активов в размере $1 млрд при отказе от гражданства США. Банкиру грозит до шести лет тюрьмы.

Как писал NEWS.ru, ранее Тиньков показал на видео, как ему пересаживали костный мозг.