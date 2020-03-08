https://static.news.ru/photo/cf270eda-6150-11ea-bbc5-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский предприниматель Олег Тиньков поблагодарил всех, кто поддержал его после сообщения о болезни.

Спасибо всем за тысячи писем, я буду бороться, — написал он в stories Instagram

Врачи диагностировали у бизнесмена острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал 6 марта. После этого стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 18,8% — до $17,9 за бумагу. TCS Group является материнской компанией Тинькофф Банка.

Несколько дней назад Минюст США обвинил российского бизнесмена в сокрытии информации о своих активах в момент выхода из гражданства США. По мнению ведомства, это позволило россиянину сэкономить на налогах.

NEWS.ru писал, что бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы. Вестминстерский магистратский суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии. Тинькову запрещено выезжать из Лондона.