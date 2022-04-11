Тинькофф Банк ввёл ограничения по операциям с валютами в приложении

Тинькофф Банк на временной основе приостановил в приложении операции по покупке всех валют, кроме долларов, евро, фунтов и юаней, об этом сообщает агентство ПРАЙМ. Отмечается, что такое решение связано с нехваткой валюты на МосБирже.

Временно отключили возможность покупать все валюты, кроме долларов, евро, фунтов и юаней. На Московской Бирже недостаточно валюты, и ее курс быстро меняется. Мы ждем, когда ситуация на бирже улучшится, тогда сможем добавить больше валют для покупки, — сообщили агентству в техподдержке банка.

Банк России ранее сообщил, что с 11 апреля отменяются комиссии за покупку валюты на бирже. С этого дня не надо будет надо платить обязательные 12% за биржевые сделки с долларами и евро. Комиссия на покупку валюты, включая доллары США, евро и фунты стерлингов, действовала больше месяца. Изначально она составляла 30%, но с 4 марта снизилась до 12%. Одновременно на таком же уровне — 12% — была введена комиссия для юридических лиц.

Курс доллара на открытии МосБиржи 11 апреля вырос до 81,9 рубля, евро — на 5,98 рубля, до 88,68 рубля, свидетельствуют данные МосБиржи. В конце прошлой недели курсы американской и европейской валют опускались до значений лета 2020 года.