Тимур Иванов внезапно открестился от Минобороны Тимур Иванов заявил в суде, что более не является замминистра обороны

Фото: t.me/moscowcourts*

Тимур Иванов

Обвиняемый в получении взятки в размере более одного миллиарда рублей Тимур Иванов заявил в суде, что более не является заместителем министра обороны, сообщает ТАСС. Таким образом он ответил на вопрос судьи о своем трудоустройстве.

До задержания я был трудоустроен, занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимаю, — заявил Иванов.

Затем заседание было закрыто по просьбе следствия. На нем рассматривался вопрос о продлении срока ареста.

Ранее сообщалось, что номера на автомобилях Иванова могли обойтись экс-замминистра обороны в более чем 6 млн рублей. В частности, у него во владении был внедорожник Chevrolet Suburban, за которым были закреплены номера серии ААА региона 77. Выяснилось, что стоимость подобного госномера может составлять 2,5–3 млн рублей.

До этого Иванову предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Суд арестовал его до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

По данным Telegram-канала SHOT, Иванов может получать посылки с маркетплейса в СИЗО «Лефортово». Переписываться с семьей ему разрешено только через «Почту России». Фигурант размещен в двухместной камере с телевизором и холодильником.