Эксперт поделилась лайфхаками по составлению резюме для новичков Эксперт: число вакансий для кандидатов без опыта работы выросло в три раза

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Соискателю без опыта нужно приложить немало усилий, чтобы найти работу, а начать следует с резюме, заявила тимлид команды консультантов Центра карьеры Skillbox Анна Хохол. По ее словам, правильно составленное резюме позволит выделиться на фоне других соискателей и вызвать интерес у работодателя.

Сядьте, подумайте, оцените свои достижения, определите сильные и слабые стороны, структурируйте информацию о себе, зафиксируйте все в файле. Не беспокойтесь: отсутствие опыта не означает, что вы не можете произвести впечатление и вызвать интерес у потенциального работодателя, — подчеркнула она.

В случае, если хочется попасть на определенную должность в конкретную организацию, нужно изучить требования к соискателям, корпоративную культуру. Как правило, такую информацию можно найти на работных сайтах в описании вакансии. Затем нужно адаптировать свое резюме под желаемую позицию, включив в него описание навыков (hard и soft skills), которые будут максимально соответствовать тому, что ищет работодатель, добавила Анна Хохол.

Тем, кто только начинает свой карьерный путь, вместо опыта работы можно указать в резюме практические кейсы или исследования, подготовленные в рамках обучения. Для этого, по словам эксперта, подойдут некоммерческие проекты, успешно реализованные для друзей, участие в мероприятиях, гранты, победы в конкурсах по тематике, близкой для компании. Все это может значительно повысить шанс попасть на собеседование и завоевать доверие работодателя.

Если вы претендуете на позицию помощника менеджера проектов, а в студенчестве работали в команде AIESEC и организовывали стажировки для студентов, то опишите этот опыт в резюме с точки зрения полезности для вашей будущей работы. В этом случае блок «Опыт работы» можно переименовать в «Проекты», чтобы название точнее отражало содержание. Если вы проходили онлайн-курсы, укажите приобретенный там практический опыт. Например, Skillbox в рамках работы Центра карьеры предлагает студентам и участие в практиках, и программы стажировок, и интеллектуальное волонтерство, — пояснила тимлид.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Анна Хохол также советует подготовить и сопроводительное письмо, в котором можно указать свои сильные стороны, владение языками, победы на конкурсах. При этом не стоит волноваться, если информация из резюме и письма будут частично дублироваться. Последнее, к примеру, помогает работодателю понять, соответствуете ли вы культурному коду компании. Эксперт отмечает, что сегодня бизнес нередко выбирает кандидатов, больше подходящих именно по нему, нежели по hard skills. Также через сопроводительное письмо можно раскрыть мотивацию и показать интерес к профессии или конкретной вакансии. Работодателю важно видеть, что вы горите темой, с которой хотите работать.

О своих интересах, которые могут быть важны для работодателя, можно писать и в блоке «Обо мне» непосредственно в самом резюме. Однако важно отсекать лишнее и указывать только факты и опыт, которые релевантны для желаемой позиции и компании. В противном случае такую кандидатуру могут расценить как overqualified соискателя, чьи навыки выше, чем требует выбранная должность, предостерегла Анна.

Если вы все-таки хотите рассказать про курсы или тренинги, которые напрямую не связаны с выбранной позицией, опишите, чем они помогут вам в работе. Как можно было бы позиционировать обучение на Мальте: «Мне выпал шанс стажироваться на Мальте, это помогло повысить уровень владения английским языком, но я поняла, что мне не интересен международный рынок и я бы хотела развиваться в региональном направлении», — посоветовала Хохол.

Она также рекомендовала использовать в резюме максимум ключевых слов, чтобы попадать в результаты поиска. Это могут быть навыки, инструменты, названия программного обеспечения, технологий — то, что должен знать и уметь идеальный кандидат.

Кроме того, по мнению специалиста, не стоит увлекаться визуальным оформлением резюме. Главное в нем — лаконичность и информативность. Любые визуальные акценты должны помогать восприятию содержания, а не перебивать его. Оптимальный формат для резюме — PDF, поскольку фото-форматы не дадут извлечь информацию, и оно просто останется без внимания. Кроме того, система, скорее всего, не сможет искать ключевые слова в JPG-файле.

Анна Хохол советует сохранять резюме в двух шаблонах (HeadHunter и индивидуальном), а откликаясь по почте, отправлять сразу оба, чтобы рекрутер выбрал, какой ему удобнее. По ее словам, не нужно бояться выходить за переделы сервисов по поиску работы, можно взаимодействовать напрямую с компанией через рекрутера, карьерные разделы на сайте, электронную почту. Все это — дополнительные возможности, чтобы быть замеченным компанией.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее заявил, что гражданам России, которые мечтают о зарплате выше 100 тысяч рублей, нужно постоянно совершенствовать навыки и знания. Также, по его словам, стоит обращать внимание на ведущие отрасли того или иного региона.