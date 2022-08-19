18 августа открылся "импортозамещенный" Starbucks - кофейня Stars Coffee на Новом Арбате. Это совместный проект рэпера Тимура Юнусова и ресторатора Антона Пинского. Меню кофеен оценит даже самый привередливый хейтер. Кроме самых популярных позиций появились авторские напитки: цитрусовый бамбл, эспрессо-тоник, японский (зеленый) и ванильный фраппе, лавандовый, тропический, кленовый, мятте латте и миндальный горячий шоколад. Привозить кофе планируют из Латинской Америки, обжаривать — уже в России. Цены все те же: от 300 до 400 рублей за стаканчик сладкого элексира. До конца сентября владельцы компании планируют открыть 130 точек по всей стране. О самых интересных моментах открытия в материале News.ru