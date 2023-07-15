Тиктокера из Украины проверят на дискредитацию армии после возвращения в РФ Mash: украинского тиктокера Бабича проверят на дискредитацию ВС РФ после возвращения в россию

Фото: Соцсети

Артур Бабич

Украинского блогера и музыканта Артура Бабича проверят по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее в Сети появилась информация о том, что тиктокер вернулся в РФ. Утверждается, что Генпрокуратура уже получила заявление с требованием проверить блогера.

По данным Mash, проверить Бабича на дискредитацию российской армии потребовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, 23-летнего молодого человека необходимо признать виновным и депортировать из России. Ранее Бабич совместно с блогером Даней Милохиным исполнил во время онлайн-трансляции гимн Украины.

Ранее Бородин призвал проверить украинского певца, лидера групп «Токио» и Machete Ярослава Малого на предмет финансирования ВСУ. Причиной соответствующего обращения стало объявление музыкантом концертов на территории России. Кроме того, Бородин уточнил, что в марте 2023 года группа Machete выступала в Москве, а в июне 2023 года состоялся концерт в Санкт-Петербурге.

Бородин до этого обратился к генпрокурору с просьбой проверить высказывания поэтессы Веры Полозковой на оправдание терроризма, а также признать ее иноагентом. Общественник сослался на несколько интервью Полозковой, где она в том числе положительно высказывалась о покушении на писателя Захара Прилепина.