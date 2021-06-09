TikTok запускает кампанию против издевательств в Интернете

https://static.news.ru/photo/98811884-c93d-11eb-8bf8-96000091f725_660.jpg Фото: Adriana Adinandra / INA Photo Ag/Global Look Press

Социальная сеть TikTok совместно с программой «Травли NET» запускает кампанию против издевательств и унижений (буллинга) в Интернете. Она носит название #ТвориДобро и направлена на поддержание уважительного и дружелюбного отношения пользователей платформы друг к другу.

Кампания представляет собой серию из шести анимационных видео, созданных пользователями соцсети, сообщили NEWS.ru в администрации TikTok. Каждый ролик рассказывает уникальную историю и вдохновлён личным опытом автора. Создатели видеороликов предлагают способы противостояния издевательствам и унижениям, опираясь на собственный опыт, а также рассказывают о последствиях агрессивного поведения и говорят о важности совместной борьбы против буллинга.

Также специально для пользователей TikTok эксперты «Травли NET» проведут вместе с популярными пользователями соцсети серию прямых эфиров, во время которых расскажут о том, как распознать травлю, как с ней бороться и как правильно реагировать на негативные комментарии и посты.

Ранее TikTok объявил о том, что обновил настройки безопасности для несовершеннолетних пользователей соцсети. В частности, была добавлена возможность одновременного удаления до 100 комментариев под видео.

Напомним, американский президент Джо Байден 9 июня подписал указ, отменяющий приказ предыдущего главы государства Дональда Трампа о запрете ТikТok и WeChat.