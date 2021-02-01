TikTok заблокировал более 10 аккаунтов за призывы к участию в митингах

https://static.news.ru/photo/4ada2d4c-648d-11eb-97e3-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Социальная сеть TikTok установила полную или частичную блокировку для 11 аккаунтов, пользователи которых призывали через соцсеть принимать участие в несанкционированных митингах. Об этом сообщил глава рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Интернета Александр Малькевич.

Я много говорил о том, чтобы западные соцсети блокировали контент, который противоречит правовым нормам нашей страны. Свершилось! TikTok прислушался к призывам гражданских активистов, то есть нас с вами, — приводит слова Малькевича ТАСС.

Он подчеркнул, что эксперты из Общественной палаты внимательно следили за тем, кто в соцсетях призывал участвовать в несогласованных демонстрациях и привлекал к этому несовершеннолетних.

При этом отмечается, что соцсеть пока применила санкционные меры не ко всем пользователям, публиковавшим противоправный контент.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 февраля в России вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно новым нормативам, россиянам отныне запрещено материться в соцсетях, соцсети должны будут выявлять и удалять сообщения, содержащие призывы к участию в несогласованных митингах и протестах, оскорбление государства, государственных символов и чиновников. Спорные ситуации соцсети будут обязаны решать через обращение в Роскомнадзор.