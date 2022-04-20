TikTok вновь стал доступен в российском App Store

Китайское приложение TikTok, которое вечером 19 апреля внезапно перестало отображаться под своим поисковым запросом в российском App Store, вновь стало доступно владельцам айфонов. Накануне некоторые пользователи смартфонов на платформе iOS могли обнаружить приложение только под другими поисковыми запросами, например, при вводе названий соцсетей Likee и Instagram (деятельность в России запрещена).

Накануне вечером некоторые владельцы айфонов в России заметили исчезновение приложения TikTok в магазине App Store, однако сама платформа при этом продолжала функционировать. Некоторые пользователи при этом никаких изменений не заметили, у них всё так же отображался TikTok в маркете приложений, а владельцев смартфонов на Android данный «сбой» и вовсе не коснулся.

При попытке найти приложение корреспондент NEWS.ru заметил, что TikTok не отображается только при вводе его названия в поисковую строку, но под запросами Likee и Instagram всё так же доступно для скачивания и обновления. На данный момент TikTok вновь отображается в поисковике App Store под своим названием.

6 марта администрация TikTok ограничила россиянам доступ к приложению: пользователи не могли вести прямые трансляции и публиковать новые видеоролики, а также российскую аудиторию полностью отрезали от «остального мира», таким образом оставив наедине с относительно старым российским контентом. Подобное решение было аргументированно вступившим в силу новым «законом о фейках»

Закон о «фейковых новостях» был подписан 4 марта президентом России Владимиром Путиным. Согласно положениям этого закона, лицам, распространяющим информацию, дискредитирующую российскую армию, может грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей или заключения сроком до трёх лет. Должностные лица получат штраф в сумме от 3 до 5 млн рублей либо от 5 до 10 лет колонии. Если фейк вызовет особо тяжкие последствия, срок составит от 10 до 15 лет.