TikTok стал полностью доступен пользователям из России

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Приложение для просмотра и создания коротких видео TikTok стало полностью доступным для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России, сообщает ТАСС. Теперь россияне могут не только просматривать ролики, но и выкладывать свои собственные видео в социальную сеть. Однако на момент появления информации часть пользователей сообщала, что функции приложения все еще ограничены.

В середине апреля Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обратилась к Роскомнадзору с предложением рассмотреть вопрос о блокировке TikTok в России. Эксперты полагают, что за счет этого российские соцсети могут увеличить свою аудиторию примерно на 30 млн человек, что соответствует текущей аудитории российского сегмента приложения. Роскомнадзор уже получил обращение и намерен рассмотреть его до 8 мая.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о намерении обратиться в Роскомнадзор и Минюст РФ для запрета TikTok на территории страны. Парламентарий заявил, что причина заключается в позиции компании по вопросу проведения Россией специальной военной операции.

По его словам, TikTok — это целый алгоритм, который предназначен для подавления и дрессировки детей «на свои смыслы». Депутат уверен, что TikTok нарушает национальное законодательство в части психологического здоровья детей.