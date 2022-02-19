TikTok объяснил блокировку аккаунта РИА Новости после объявления Пушилина

Блокировка аккаунта РИА Новости в приложении TikTok и удаление видеообращения главы ДНР Дениса Пушилина были признаны ошибочными, а платформа восстановила канал и контент, сообщили NEWS.ru в пресс-службе соцсети. Бан на аккаунт агентства был наложен около 01:10 по московскому времени, в качестве причины указаны «многочисленные нарушения правил сообщества».

Аккаунт РИА Новости в TikTok был заблокирован по ошибке и полностью восстановлен, — передают представители приложения.

Согласно информации РИА Новости, предоставленной вскоре после инцидента, TikTok сначала в принудительном порядке удалил видео Пушилина с обращением к жителям ДНР, где он сообщает о необходимости эвакуации, а спустя несколько минут администраторы канала получили уведомление о блокировке аккаунта, при этом конкретный перечень нарушений указан не был.

Отмечается, что на момент удаления с канала ролик лидера ДНР посмотрели около 1,2 млн человек. Аналогичное по содержанию видео с выступлением главы ЛНР Леонида Пасечника собрало более 1,9 млн просмотров, при этом оно ограничениям не подверглось.