TikTok назвал любимые ролики россиян в 2020 году

https://static.news.ru/photo/398a4ec6-3cad-11eb-b567-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сервис коротких роликов TikToк опубликовал рейтинг самых популярных видео среди россиян.

Возглавил список блогер с ником @rahimabram с видео, в котором он выполняет различные челленджи вместе со своей бабушкой. Его ролик набрал более 170 млн просмотров и более 29 млн лайков. На втором месте @deepins. Больше 17 млн пользователей понравилось анимированное видео этого блогера, в котором он танцует рядом с окном.

Тройку лидеров закрывает команда @cargeek.pro c видео о детейлинге автомобиля, пишет Lenta.ru со ссылкой на сообщение сервиса TikTok. Блогер с ником @dina записала ролик во время купания в бассейне, и он занял четвёртое место в рейтинге TikTok. На пятом месте — @sonyakisa и её видео о шапочках ручной работы для кошки из её же шерсти.

Как сообщал NEWS.ru, видеоролик с полицейским, поющим популярную песню советских времён, стал самым популярным в Финляндии. На YouTube его посмотрели более 2,7 млн раз.

Ранее видеохостинг YouTube опубликовал список видеороликов, привлёкших наибольшее внимание зрителей из России в 2020 году. Возглавило рейтинг шоу «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской.