TikTok назвал любимые ролики россиян в 2020 году

Сервис коротких роликов TikToк опубликовал рейтинг самых популярных видео среди россиян.
Возглавил список блогер с ником @rahimabram с видео, в котором он выполняет различные челленджи вместе со своей бабушкой. Его ролик набрал более 170 млн просмотров и более 29 млн лайков. На втором месте @deepins. Больше 17 млн пользователей понравилось анимированное видео этого блогера, в котором он танцует рядом с окном.
Тройку лидеров закрывает команда @cargeek.pro c видео о детейлинге автомобиля,
Как сообщал NEWS.ru, видеоролик с полицейским, поющим популярную песню советских времён, стал самым популярным в Финляндии. На YouTube его посмотрели более 2,7 млн раз.
Ранее видеохостинг YouTube опубликовал список видеороликов, привлёкших наибольшее внимание зрителей из России в 2020 году. Возглавило рейтинг шоу «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской.