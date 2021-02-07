«TikTok-курсы» для чиновников предложили открыть в России

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Первый в России «TikTok-факультет» могут открыть на базе Томского политехнического университета. По словам основателя бизнес-школы для подростков Виталия Хилько, который выступил с такой инициативой, соцсеть очень быстро развивается и становится перспективным инструментом ведения бизнеса, поэтому есть логика в подготовке для него специалистов.

В Минпросвещения ранее также отмечали необходимость развития этого направления. Поэтому ведомство занялось разработкой социальной сети для учеников и учителей, которая будет похожа на популярный сервис.

А Институт прогрессивного образования предложил ознакомить российских чиновников с популярными мемами, геймификацией и соцсетями в целом.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что в попытке стать ближе к молодёжи госслужащие иногда становятся объектами для насмешек. Многие просто не понимают граней дозволенного в Интернете. Впрочем, чиновникам, которые работают с молодёжью, всё-равно необходимо быть в курсе трендов, отмечают они.

Данное предложение возникло из диалога с чиновниками в сфере образования. Мы поняли, насколько они бывают далеки от общения с молодёжью, а ведь именно для неё они и предполагают свои реформы, — рассказала директор института Анна Маркс.

Она отметила, что государственным служащим на курсах «Тренды цифровой молодежной среды» предложат обсудить популярных блогеров в TikTok и Instagram, основы ведения соцсетей и молодёжный сленг.

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