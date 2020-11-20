Врач рассказал о реальном числе невыявленных случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/48625cc0-2bbb-11eb-9036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Число невыявленных случаев заболевания коронавирусом может в десятки раз превышать статистические данные. Это явление наблюдается по всему миру, а не только в России.

Не новость, что сейчас почти нет человека, который однозначно сказал бы, что рядом с ним никто не болеет или не болел коронавирусной инфекцией. В подъезде, на работе, знакомые или родственники, — утверждает главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков в интервью ТАСС.

Но положительный момент в этом заключается в лёгкой или бессимптомной форме инфицирования, которой в большинстве случаев болеют люди. Но надо понимать, что те, кто лечится самостоятельно дома тоже могут усугубить своё состояние, отмечает врач. И в итоге уже на 10-й день такие пациенты с осложнениями попадают в больницу.

Так и происходят случаи госпитализации в тяжелом состоянии, когда люди занимаются самолечением и поздно обращаются к специалистам, — добавил Тимаков.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2 039 926 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 551 414 человек, умерли 35 311 пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти ещё в течение месяца. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.