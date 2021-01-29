16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

The Times посчитала имущество Романа Абрамовича

16:03, 30 января 2021 40
Роман Абрамович Роман Абрамович Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Газета The Times после вопроса британских депутатов о санкциях в отношении России посчитала имущество миллиардера Романа Абрамовича, отметив, что предприниматель владеет активами на сумму более 200 млн фунтов стерлингов.

Издание со ссылкой на собственную информацию и сведения неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International сообщает, что российскому бизнесмену принадлежит квартира в жилом комплексе Cheyne Terrace в одном из престижных районов Лондона и индийский ресторан Dip In Brilliant.

Отмечается, что ранее об этих двух объектах недвижимости не сообщалось. Журналистам удалось выяснить, что квартиру в Cheyne Terrace, в которой имеется спортзал, спа-центр и винный погреб, Абрамович купил в 2017 году за 8,75 млн фунтов стерлингов. Она находится рядом с тремя другими объектами недвижимости с видом на реку Темзу, которые миллиардер приобрёл за 25 млн фунтов стерлингов, но впоследствии продал.

В 2018 году Роман Абрамович купил трёхэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Waterfront. Его стоимость оценивается в 22 млн фунтов стерлингов. Как пишет газета, нехарактерно, что жильё куплено на имя бизнесмена, ведь большая часть его недвижимости приобреталась через холдинговую компанию Fordstam.

«Жемчужиной в британской империи» Абрамовича назван 15-комнатный особняк в Kensington Palace Gardens. В настоящее время его стоимость, предположительно, составляет 125 млн фунтов стерлингов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Великобритании рассматривают вопрос о введении новых санкций против российских властей из-за отравления и последующего ареста политика Алексея Навального, сообщила заместитель министра иностранных дел страны по делам Европы и Америки Венди Мортон. Также сотрудница МИД отметила, что у Лондона по-прежнему вызывает беспокойство возможное влияние трубопровода «Северный поток — 2» на европейскую энергетическую безопасность, а также на Украину. Однако этот вопрос будут решать власти Германии.

Отвечая на вопрос парламентариев, будут ли введены санкции против лиц, упомянутых в списке от сторонников Алексея Навального, в том числе в отношении владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, Мортон попросила не торопить события и не заниматься спекуляциями. Она отметила, что Великобритания заморозит российские государственные активы, если получит данные, что их могут использовать для причинения вреда британским гражданам.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео