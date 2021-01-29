The Times посчитала имущество Романа Абрамовича

https://static.news.ru/photo/20d2cc1a-62fe-11eb-805f-fa163e074e61_660.jpg Роман Абрамович Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Газета The Times после вопроса британских депутатов о санкциях в отношении России посчитала имущество миллиардера Романа Абрамовича, отметив, что предприниматель владеет активами на сумму более 200 млн фунтов стерлингов.

Издание со ссылкой на собственную информацию и сведения неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International сообщает , что российскому бизнесмену принадлежит квартира в жилом комплексе Cheyne Terrace в одном из престижных районов Лондона и индийский ресторан Dip In Brilliant.

Отмечается, что ранее об этих двух объектах недвижимости не сообщалось. Журналистам удалось выяснить, что квартиру в Cheyne Terrace, в которой имеется спортзал, спа-центр и винный погреб, Абрамович купил в 2017 году за 8,75 млн фунтов стерлингов. Она находится рядом с тремя другими объектами недвижимости с видом на реку Темзу, которые миллиардер приобрёл за 25 млн фунтов стерлингов, но впоследствии продал.

В 2018 году Роман Абрамович купил трёхэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Waterfront. Его стоимость оценивается в 22 млн фунтов стерлингов. Как пишет газета, нехарактерно, что жильё куплено на имя бизнесмена, ведь большая часть его недвижимости приобреталась через холдинговую компанию Fordstam.

«Жемчужиной в британской империи» Абрамовича назван 15-комнатный особняк в Kensington Palace Gardens. В настоящее время его стоимость, предположительно, составляет 125 млн фунтов стерлингов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Великобритании рассматривают вопрос о введении новых санкций против российских властей из-за отравления и последующего ареста политика Алексея Навального, сообщила заместитель министра иностранных дел страны по делам Европы и Америки Венди Мортон. Также сотрудница МИД отметила, что у Лондона по-прежнему вызывает беспокойство возможное влияние трубопровода «Северный поток — 2» на европейскую энергетическую безопасность, а также на Украину. Однако этот вопрос будут решать власти Германии.

Отвечая на вопрос парламентариев, будут ли введены санкции против лиц, упомянутых в списке от сторонников Алексея Навального, в том числе в отношении владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, Мортон попросила не торопить события и не заниматься спекуляциями. Она отметила, что Великобритания заморозит российские государственные активы, если получит данные, что их могут использовать для причинения вреда британским гражданам.