На сеть семейных кафе пожаловались из-за украшений к Хеллоуину The Bell: на сеть кафе «АндерСон» пожаловались в прокуратуру из-за украшений к Хеллоуину

Фото: vk.com/cafeanderson

На сеть кафе «АндерСон» подали жалобу в прокуратуру из-за украшений к Хеллоуину, сообщает издание The Bell. Автор жалобы, журналистка Анна Шафран, назвала Хеллоуин «глобальным шабашем» и потребовала защитить детей от сатанизма и при необходимости возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Это не просто язычество, а откровенный сатанизм, культ смерти. То, что можно было как-то объяснить языческими пережитками в ирландских и шотландских деревушках, очень сложно оправдать в качестве глобального шабаша с искусственной кровью, скелетами, абортированными эмбрионами и другими атрибутами смерти <…>. Сатанизм не пройдет, — написала Шафран.

Основательница кафе «АндерСон» Анастасия Татулова посетовала, что «пропустила тот момент, когда страна перестала быть светской, как и то, когда тыквы стали пропагандой сатанизма», Она отметила, что теперь «пришлось изучить вопрос», поскольку прокуратуре нужно что-то объяснять.

Ранее в Перми члены движения «Зов народа» сообщили, что отдыхающие в кафе The Friends устроили «пир бесов» в честь Хеллоуина, тем самым, по мнению активистов, продвигая идеологию сатанизма. Организация направила жалобу депутату Виталию Милонову, а тот переадресовал ее в прокуратуру. В баре заявили, что ничего подобного в заведении не происходило, была лишь проведена тематическая вечерника, как в любой похожий праздник с переодеваниями, например, в Новый год или День святого Валентина.