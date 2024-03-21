Тетя Кологривого вступилась за актера после дебоша в баре Тетя Кологривого: актер устроил дебош в баре Новосибирска из-за перегрузок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска из-за перегрузок: он не успевает нормально питаться и высыпаться, вступилась за артиста его тетя. Комментируя ситуацию «КП-Новосибирск», женщина подчеркнула, что на поведение племянника повлиял и алкоголь. При этом она отметила, что не оправдывает Кологривого.

Никита, когда прилетел сейчас, у него был такой перегруз: Никита сказал, что не может ни посидеть, ни покушать, ни поспать нормально — все встречи, встречи. <...> И то, что у него происходят нервные срывы, это оттого, что он не умеет отдыхать, сна у него нет. И алкоголь сыграл свою роль. Я его не оправдываю ни в коем случае, но он человек в первую очередь, — рассказывает собеседница издания.

Она также уточнила, что Кологривый — прекрасный семьянин. По ее словам, актер всегда приезжает с цветами к бабушке и делится всем, что происходит в его жизни, с родными. Тетя артиста добавила, что его «никто не пропихивал» и он добивался всего самостоятельно.

Он не тот артист, которого кто-то пропихнул. Никита поехал в Москву в одних кедах, сам себе содержал, — уточнила женщина.

Кологривый ранее получил семь суток административного ареста за дебош в ресторане Новосибирска. Во время заседания Кологривый, который укусил сотрудницу заведения, сообщил, что уже принес извинения пострадавшей, а также предложил ей укусить его в ответ.