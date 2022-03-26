TetraPak временно откажется от выпуска двухлитровых упаковок

Крупнейший в РФ поставщик упаковочного материала для пищевых компаний TetraPak на время откажется от выпуска упаковок для вина и напитков объёмом два литра. Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки, пишет «Коммерсант».

TetraPak уведомила клиентов в РФ о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки ряда комплектующих. Как сообщили производители продуктов и напитков, компания на время откажется от упаковки объёмом два литра, также приостанавливается производство и продажа упаковки для вина и прохладительных напитков, за исключением соков. При этом будет увеличен выпуск упаковки для социально значимых продуктов, к которым относится молоко.

По данным других источников, компания должна договориться о закупке картона с одним из местных заводов и найти альтернативу нескольким компонентам, которые, вероятно, придётся ввозить из Китая. Между тем некоторые производители напитков уже отменяют скидки и повышают цены, что должно привести к падению спроса и позволит сохранить упаковку на более длительный период.

Ранее генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев предположил, что упаковки TetraPak можно заменить стеклом и пластиком. По его словам, часть производителей уже разливают жидкости в стеклянные и ПЭТ-бутылки, которые перерабатываются в России гораздо активнее, чем TetraPak.