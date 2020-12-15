Тесты выявили антитела к COVID-19 у половины пациентов Урала и Сибири

Лаборатория «Инвитро» обнаружила антитела к коронавирусу у половины протестированных пациентов Сибири и Урала. Наибольший показатель — 62% — у жителей Новосибирска.
На втором месте по объёму положительных результатов теста среди городов Сибирского федерального округа оказался Красноярск (58%). Также высокие показатели у жителей Омска (56%), Барнаула (55%) и Иркутска (54%).
В городах Урала положительные результаты тестирования выявлены у жителей Челябинска и Магнитогорска (57%), Тюмени (53%), Екатеринбурга и Сургута (52%).
Согласно обнародованным лабораторией данным, в Москве специалисты провели 286 тысяч тестов, 17,7% из них оказались положительными. В Санкт-Петербурге провели 101 тысячу тестов, четверть результатов показали наличие антител,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор планирует внедрять лучшие мировые методики для массового тестирования населения на коронавирус. Это станет эффективным средством в борьбе с новой болезнью.
В настоящий момент российскими лабораториями используется ПЦР-диагностика. Она показывает высокую точность, но 48-часовой срок получения результата не позволяет полностью взять под контроль масштаб распространения вируса. По заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, каждое восьмое обращение на горячую линию — жалоба на задержку получения результатов анализа.