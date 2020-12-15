Тесты выявили антитела к COVID-19 у половины пациентов Урала и Сибири

https://static.news.ru/photo/38fee2cc-3f6f-11eb-9f7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лаборатория «Инвитро» обнаружила антитела к коронавирусу у половины протестированных пациентов Сибири и Урала. Наибольший показатель — 62% — у жителей Новосибирска.

На втором месте по объёму положительных результатов теста среди городов Сибирского федерального округа оказался Красноярск (58%). Также высокие показатели у жителей Омска (56%), Барнаула (55%) и Иркутска (54%).

В городах Урала положительные результаты тестирования выявлены у жителей Челябинска и Магнитогорска (57%), Тюмени (53%), Екатеринбурга и Сургута (52%).

Согласно обнародованным лабораторией данным, в Москве специалисты провели 286 тысяч тестов, 17,7% из них оказались положительными. В Санкт-Петербурге провели 101 тысячу тестов, четверть результатов показали наличие антител, пишет РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор планирует внедрять лучшие мировые методики для массового тестирования населения на коронавирус. Это станет эффективным средством в борьбе с новой болезнью.

В настоящий момент российскими лабораториями используется ПЦР-диагностика. Она показывает высокую точность, но 48-часовой срок получения результата не позволяет полностью взять под контроль масштаб распространения вируса. По заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, каждое восьмое обращение на горячую линию — жалоба на задержку получения результатов анализа.