Тесты на COVID-19 выявляют только 70% инфицированных

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Тесты на выявление COVID-19 дают ложный отрицательный результат примерно в 30% случаев, заявил представитель центра общей медицины Католического университета города Лёвен Патрик Ванкрункелсвен.

Есть многочисленные причины, по которым тест может быть ложно отрицательным: недостаточное количество вируса в назальной пробе, качество и момент взятия пробы, условия транспортировки и погрешность ошибки самого теста, — объяснил эксперт.

По его словам, тесты полезны для общей эпидемиологической оценки распространения вируса. Однако системы проверки, которые используются в домах престарелых Бельгии, внушают ложное чувство защищенности, потому что дают неправильные результаты, передаёт «Интерфакс».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на российские тест-системы 17 апреля. В качестве аргумента он привёл мнение главного врача Коммунарки Дениса Проценко, который, заразившись коронавирусом, признал, что тесты эффективны только на 60%. По мнению же Лукашенко, эффективность тестов равна 30%.

Как писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора указали, что российские тест-системы могут выявить даже минимальное количество чужеродного генетического материала и не дают перекрёстных реакций с другими возбудителями, определяя именно COVID-19. По данным ведомства, с февраля Белоруссия получила 14 тыс. таких тестов, и именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране.

К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тысяч человек. В России на 18 апреля 36 793 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4785 жителей страны. 3057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось. В Москве, где наибольшее число заразившихся, случаев коронавирусной инфекции сейчас 20 754. Выздоровели 1679 человек, 148 умерли.