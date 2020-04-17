Тесты на антитела не показывают иммунитет от коронавируса у переболевших

https://static.news.ru/photo/22b143fc-80de-11ea-a076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что у тех, кто переболел COVID-19, тесты на антитела не показывают иммунитет от коронавируса.

Как заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове, исследования показывают, что у одних людей антитела вырабатываются, у других — нет, сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что эксперты ВОЗ пока не могут однозначно сказать, вырабатывается ли иммунитет от коронавируса у тех, кто переболел COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Гонконга выяснили: коронавирус нового типа (COVID-19) продуцирует в три раза больше патогенов, чем штамм вируса, вызвавший эпидемию пневмонии SARS в 2002–2003 годах. При этом нынешняя инфекция лучше «прячется». Исследователи наблюдали за развитием COVID-19 в течение 48 часов. Эксперимент показал, что микроорганизмы размножаются в несколько раз быстрее предшественника.