Тесты на антитела не показывают иммунитет от коронавируса у переболевших

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что у тех, кто переболел COVID-19, тесты на антитела не показывают иммунитет от коронавируса.
Как заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове, исследования показывают, что у одних людей антитела вырабатываются, у других — нет,
Отмечается, что эксперты ВОЗ пока не могут однозначно сказать, вырабатывается ли иммунитет от коронавируса у тех, кто переболел COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Гонконга выяснили: коронавирус нового типа (COVID-19) продуцирует в три раза больше патогенов, чем штамм вируса, вызвавший эпидемию пневмонии SARS в 2002–2003 годах. При этом нынешняя инфекция лучше «прячется». Исследователи наблюдали за развитием COVID-19 в течение 48 часов. Эксперимент показал, что микроорганизмы размножаются в несколько раз быстрее предшественника.
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