Тестирование сенаторов на COVID-19 показало отрицательный результат

https://static.news.ru/photo/1d56e934-afd7-11ea-a64b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В преддверии пленарного заседания 17 июня 247 членов Совета Федерации и сотрудников аппарата прошли тестирование на коронавирус. Как рассказал глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, положительных результатов выявлено не было.

По словам Тимченко, Совет Федерации возвращается к прежнему режиму работы. Теперь перед каждым пленарным заседанием сенаторы должны будут сдавать анализы на коронавирус, а в палате находится в масках и перчатках. Кроме того, по желанию сенаторы могут продолжать принимать участие в заседаниях удалённо. Также разрешается посещение палаты третьими лицами с соблюдением мер безопасности, передаёт ТАСС.

По данным на 16 июня, в России официально зарегистрировано около 545,5 тысячи случаев заражения. Страна занимает третью строчку по количеству заболевших в мире. При этом смертность остаётся одной из наиболее низких: скончались почти 7,3 тысячи пациентов, в то время как более 294,3 тысячи выздоровели.

В целом в мире уже более 8 млн случаев инфицирования, свыше 436 тысяч умерли, более 3,8 млн исцелились. Как писал NEWS.ru, лидируют по количеству заболевших США, там число инфицированных превышает 2,1 млн человек. Второе место занимает Бразилия, где положительным тест на коронавирус оказался у 888,2 тысячи человек, писал NEWS.ru.