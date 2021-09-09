Тестирование в Москве транспорта на водороде назвали опасным

Решение испытать в Москве автобусы на водородном топливе является преждевременным из-за вопроса безопасности и дороговизны подобного транспорта. Такое мнение высказал автоэксперт «Нашего Радио» Андрей Ломанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Как заявил специалист, он сомневается, что водоробусы, представленные ранее заводом КамАЗ, будут приносить деньги. По его мнению, какое-то время это будет абсолютно убыточный транспорт.

Да, водородные системы очень интересны. С ними экспериментируют почти все автомобильные компании мира. Но, тем не менее, очень много нюансов, связанных с использованием водородной техники. Прежде всего, она довольно опасная, а точнее, взрывоопасная. Есть решения, которые позволяют сделать её менее опасной, но всё равно это пока не супермассовое производство, — отметил Ломанов.

Специалист назвал Россию страной экспериментов, в которой приживаются самые дорогие транспортные решения. Он напомнил о сомнительном, на его взгляд, решении столичных властей заменить троллейбусы на электробусы, которые оказались намного дороже. С водоробусами может произойти похожая история, считает Ломанов.

Ранее руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в течение года опытный образец водоробуса пройдёт испытания на московских улицах. Параллельно будет также проработан вопрос о создании зарядной инфраструктуры.

Прототип автобуса, работающего на водородных топливных элементах, представил завод КамАЗ, который входит в «Ростех». Одним из главных преимуществ машины Чемезов назвал увеличенный по сравнению с электробусами пробег: вместо 70 км водоробус на одной заправке может пройти 250 км. Его можно использовать для внутригородского и междугородного сообщения.