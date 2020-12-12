ТЕСТ НЕ БРАТЬ

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Михаил Щипанов
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До того как правительство примет решение о мерах по противодействию росту цен на основные продукты питания, не стоит обсуждать возможные методы борьбы с этой проблемой. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Беседуя с журналистами, представитель Кремля прокомментировал ранее сказанные им слова о регулировании цен на основные продукты рыночными механизмами и о возможной заморозке цен, в частности, на сахар и подсолнечное масло....
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