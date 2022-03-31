Тест на COVID-19 могут отменить для россиян, въезжающих в страну по суше
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
13:16, 31 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Роспотребнадзор предложил отменить тест на коронавирусную инфекцию для граждан России, въезжающих в страну через сухопутный участок границы. Также в ведомстве предлагают для этой категории россиян отменить заполнение специальной анкеты на портале госуслуг. Проект постановления главного санитарного врача страны опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Абзац первый пункта два после слов «автомобильного сообщения» дополнить словами «а также граждан Российской Федерации, въезжающих в Российскую Федерацию через сухопутный участок Государственной границы Российской Федерации»,— говорится в документе.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в России 98% случаев заражений коронавирусом приходятся на «омикрон». При этом она считает, что в мире нет новых штаммов, вызывающих тревогу или представляющих опасность для России. По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пока преждевременно говорить о завершении пандемии. Он подчеркнул, что во многих странах, наоборот, начинается новая волна.