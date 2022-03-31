Тест на COVID-19 могут отменить для россиян, въезжающих в страну по суше

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант Юрий Лоза в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о закрытии шоу Елены Малышевой «Жить здорово!». По его словам, в этом проекте есть как положительные стороны, так и отрицательные, которые иногда выходили за грань. Тем не менее высокие рейтинги означают, что программа находила отклик у зрителя, считает исполнитель.

Она иногда говорила очень хорошие, полезные вещи. Ну, некоторая подача вещей удивляла, но, по сути, программа по направлению и идее была правильная. Рейтинги были у неё хорошие, значит, народу нравилось,...