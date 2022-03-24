Тесть Игоря Стрелкова погиб в окрестностях Авдеевки

Тесть бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) Сергей Ситоленко погиб в окрестностях города Авдеевки. Об этом сообщила жена Стрелкова Мирослава Регинская на своей странице в соцсети «ВКонтакте», уточнив, что Ситоленко участвовал в операциях ДНР с 2014 года. По её словам, он хотел быть похороненным в освобождённом недавно посёлке Верхнеторецкое, в котором родился.

Сегодня, три часа назад, погиб от пули снайпера под Авдеевкой на фронте мой отец — сержант Ситоленко Сергей Геннадьевич, <...> 1970 года рождения, позывной «Сытый», — написала она.

Модераторы Telegram-канала Стрелкова опубликовали сообщение, в котором выразили соболезнования Регинской и призвали православных «молиться за новопреставленного воина Сергия, по возможности заказывать за него панихиды и обедни об упокоении».

Ранее редакция издания The Insider (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) заявила, что во время обстрела в Киеве при выполнении редакционного задания погибла их журналистка Оксана Баулина, вместе с ней погиб ещё один человек. Сообщается, что когда начался обстрел, Баулина фиксировала на камеру разрушения в Подольском районе Киева.