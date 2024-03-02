«Теряем объективные СМИ»: кандидат в президенты РФ вступился за иноагентов Кандидат в президенты РФ Даванков призвал уточнить официальный статус иноагентов

Фото: Russian State Duma/via Global Look Press

Владислав Даванков

Кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков выразил в своем Telegram-канале мнение, согласно которому реализация законодательства, касающегося деятельности иноагентов, приводит к тому, что Россия теряет качественные объективные СМИ. По его мнению, закон об иноагентах пора доработать и уточнить как минимум в части критериев иноагентства и возможности снять этот статус. Он также предположил, что сейчас закон используется как средство поражения иноагентов в правах.

Мы теряем качественные, объективные СМИ. Никогда в истории отсутствие свободной журналистики не шло обществу на пользу. Лично я считаю так: пусть журналисты пишут обо мне что хотят, критикуют и ругают по делу — главное, чтобы никто не мешал им делать свою работу, — подчеркнул Даванков.

Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах, в соцсетях и на других интернет-площадках, принадлежащих иноагентам. За принятие законопроекта проголосовали 402 члена парламента. Решение коснется любых платформ: сайтов, блогов и страниц в социальных сетях. Вместе с тем будет запрещено рекламировать в СМИ ресурсы, принадлежащие спикерам со статусом иностранного агента.