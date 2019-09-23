https://static.news.ru/photo/34a49a7a-de25-11e9-b6e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Около 800 детей из России могут находиться в лагерях террористов в Ближневосточном регионе. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета страны Светлана Петренко.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провёл совещание по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних. На нём обсудили вопрос возврата детей, которые содержатся в лагерях террористов в различных странах, передаёт РИА Новости .

Ранее news.ru писал, что свыше 150 млн детей на планете находятся в трудовом рабстве. При этом в менее благополучных государствах вредным для здоровья и развития трудом занимается каждый четвёртый ребёнок в возрасте от пяти до 17 лет. Регионом с самым высоким показателем детского труда считается Африка.