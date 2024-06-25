Террористку Трепову этапировали в колонию Адвокат Берман: осужденную на 27 лет за теракт Трепову этапировали в колонию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Дарью Трепову, осужденную за теракт на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), этапировали в колонию, рассказал ее адвокат Даниил Берман в беседе с «Известиями». Он отказался раскрывать детали.

Подробностей не будет, ее увезли, — сказал он.

В конце мая Апелляционный военный суд признал законным приговор Треповой. Ранее в инстанцию поступили жалоба защиты и апелляционное представление прокурора на приговор, вынесенный в январе 2-м Западным окружным военным судом. Трепова участвовала в судебном заседании по видеосвязи из петербургского СИЗО-5 «Арсеналка». Вдова военкора Татарского присутствовала в суде в подмосковной Власихе лично.

25 января военный суд вынес приговор Треповой в ходе выездного заседания, прошедшего в Санкт-Петербурге. Девушку признали виновной в совершении теракта, в результате которого погиб Татарский. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей.

Сама Трепова выступила с последним словом в суде. По словам девушки, ей очень больно из-за того, что ее наивность привела к таким последствиям. Как заявила девушка, ей жаль, что пострадавшие при теракте на всю жизнь останутся с травмой из-за нее.