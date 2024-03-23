Террорист рассказал, где они выбросили оружие после стрельбы в «Крокусе» Подозреваемый в теракте в «Крокусе» заявил, что они выбросили оружие у Москвы

Фото: t.me/sledcom_press

Один из задержанных предполагаемых террористов из «Крокус Сити Холла» рассказал, что от оружия они избавились в Московской области. Кадры допроса публикует Telegram-канал Mash.

Мужчина пояснил, что ружья они выбросили у дороги, когда бежали из столичного региона. На видео задержанный весь в крови и с перебинтованной головой, силовики, по данным Mash, прострелили ему ухо во время погони.

Ранее были опубликованы данные другого задержанного — 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, его ранили в глаз, из-за чего у него не закрывается веко. Задержанного доставили на операцию в стационар в Брянской области. Предполагается, что мужчина вместе с подельниками хотел скрыться на территории Украины, автомобиль был остановлен неподалеку от государственной границы.

По данным Telegram-канала Baza, сотрудники ФСБ нашли в зале «Крокус Сити Холла» телефон одного из террористов. По данным канала, оперативным службам было дано задание обращать внимание на все потерянные в здании гаджеты, таким образом удалось выйти на всех причастных к теракту.

Владимир Путин в телеобращении к гражданам заявил, что украинская сторона могла подготовить террористам, открывшим стрельбу в подмосковном концертном зале, возможность для перехода госграницы. Он напомнил, что подозреваемых задержали в Брянской области, когда они через лес пробирались к границам Украины.