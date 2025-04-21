Террорист из «Крокуса» рассказал о выпитой «странной» воде перед нападением Исполнители теракта в Крокусе перед нападением пили воду с необычным привкусом

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Далерджон Мирзоев

Участвовавший в нападении на «Крокус Сити Холл» в 2024 году террорист Далерджон Мирзоев рассказал следователям, что перед атакой вместе с сообщниками пил «странную» воду, сообщает Telegram-канал Baza. По его словам, напиток передал другой участник нападения Шамсутдин Фаридуни.

У воды был странный привкус. Однако, выпив ее, террорист ощутил прилив сил и ярости, а чувство страха отключилось. Мирзоев заверил, что раньше не мог навредить даже курице, но, употребив необычную воду, без страха пошел на преступление.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года, в результате нападения погибли 146 человек. Исполнителей задержали в Брянской области. Злоумышленники направлялись в сторону Украины, желая скрыться.

Ранее адвокат Мирзоева Олег Власов заявил, что исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» познакомились всего лишь за несколько дней до атаки. По его словам, первая встреча произошла в Москве, нападавшие приехали туда из разных мест.

До этого стало известно, что исполнители теракта по результатам экспертизы были признаны вменяемыми. Они были еще и физически здоровы в момент совершения убийств и других преступлений.