«Терпеть и запоминать»: юрист рассказал, что делать при избиении силовиком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Давать сдачи сотруднику полиции, который поднял руку на гражданина, это плохая идея, все может закончиться уголовным преследованием, сказал в разговоре с NEWS.ru адвокат и правозащитник Михаил Салкин. Он отметил, что в этой ситуации бессмысленно вспоминать слова экс-министра МВД Бориса Грызлова, который говорил, что можно отвечать силой на незаконное задержание. Как заметил юрист, соответствующая позиция окажется крайне ошибочной. Остается только терпеть и запоминать, кто именно наносит удары, подчеркнул он.

Стоит отметить, что если сотрудник полиции бьет человека, вынуждая подписать те или иные бумаги, а гражданин отмахивается, то развитие событий будет следующим. Все присутствующие при этом коллеги силовика скажут, что видели, как задержанный начал избивать правоохранителя. Так что давать сдачи — плохая идея. Нужно терпеть и запоминать, кто именно вас бил, — сказал Салкин.

Потом, заметил правозащитник, гражданину стоит написать жалобу и пройти освидетельствование. Кроме того, на факт нанесения побоев нужно обязательно указывать в присутствии адвоката. По возможности необходимо сделать фотографии.

Главное не накрутить себе лишнего своими действиями, — подытожил юрист.

В конце сентября в Махачкале состоялась акция местных граждан против частичной мобилизации. После этого в Сети появилось видео, на котором полицейский подходит к задержанному мужчине и бьет его ладонью по лицу. Тот попытался ответить силовику ударом головой, так как руки его держали другие сотрудники органов правопорядка.

Уже в конце октября Telegram-канал Baza написал, что в МВД не посчитали нарушением пощечину, которую полицейский в Махачкале дал задержанному мужчине.