Терминал НОВАТЭКа в Усть-Луге остановил работу после пожара ТАСС: терминал НОВАТЭКа в Усть-Луге остановил работу после пожара

Терминал НОВАТЭКа в порту Усть-Луга Ленобласти остановил работу после пожара, сообщили ТАСС в компании. Отмечается, что создан оперативный штаб по ликвидации последствий возгорания.

Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящее время пожар локализован, специалистами предприятия, служб оперативного реагирования и МЧС контролируется остаточное выгорание углеводородного сырья, — добавили в компании.

Как пишет агентство, в НОВАТЭКе подтвердили, что ночью в производственном комплексе случился пожар, по предварительной информации, возгорание произошло из-за внешнего воздействия. Уточняется, что оценка ущерба от пожара будет произведена позднее.

Ранее глава Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил, что пожар в терминале порта Усть-Луга произошел из-за двух взрывов. В момент происшествия на предприятии было 148 человек, но пострадавших среди них нет. Ночью оперативно был собран штаб по безопасности, а также принято решение ввести режим повышенной готовности.

Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» писал, что силы ПВО незадолго до пожара в Усть-Луге засекли два дрона, летевших в сторону Петербурга. Как уточнил канал, при подлете к городу аппараты изменили курс и направились в сторону Кингисеппского района, после чего атаковали хранилище НОВАТЭКа. Местные власти и Минобороны РФ не прокомментировали эту информацию.