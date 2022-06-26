Термин «Киевская Русь» убрали из школьной программы Ксения Собчак: по новым ФГОС термин «Киевская Русь» считается ошибкой

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Учебно-методические комплекты по истории России

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что в новых федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), которые разослали по школам, она нашла кое-какие интересные детали. Так, в новых методичках (есть в распоряжении Собчак) имеется рекомендация называть Киевскую Русь просто Русью, Украину при этом советуют называть Запорожской Сечью, а Стрелецкий бунт — Хованщиной.

Так как с 2014 года, видимо, что-то изменилось, теперь учителям истории следует называть Киевскую Русь просто Русью, Украину — Запорожской Сечью, а Стрелецкий бунт — Хованщиной. В документе отдельно отмечено, что «других наименований/формулировок этих событий, явлений, процессов быть не может», — написала телеведущая в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

По ее данным, старые термины в правительстве признали фактической ошибкой. В 2022–2023 учебном году новые стандарты начнут внедрять в 1-м, 2-м, 5-м и 6-м классах, все остальные также перейдут на них, но позже. Пока на документе пометка «для внутреннего пользования».

Правила приема абитуриентов в российские вузы летом не изменятся, несмотря на исключение университетов из Болонской системы образования, сообщили ранее NEWS.ru на горячей линии Министерства науки и высшего образования РФ. Никаких изменений в контексте набора студентов на будущий учебный год не планируется.