Депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова посчитала недостаточно патриотичными россиян, критикующих предложенную ею поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков.
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Как писал NEWS.ru, инициатива Терешковой, высказанная на заседании Госдумы 10 марта, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.
В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения. Терешкова объяснила предложенную инициативу тем, что её «простые люди об этом просили».
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