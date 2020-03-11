https://static.news.ru/photo/2c65cf2e-6443-11ea-a348-fa163e074e61_660.jpg Валентина Терешкова Фото: duma.gov.ru

Депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова посчитала недостаточно патриотичными россиян, критикующих предложенную ею поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков.

Как передаёт ТАСС, Терешкова отказалась «даже говорить» о критиках своей инициативы в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появляющиеся в СМИ и соцсетях негативные оценки. Депутат заявила, что такие люди не любят Россию и «делают всё для того, чтобы гадости делать».

Как писал NEWS.ru, инициатива Терешковой, высказанная на заседании Госдумы 10 марта, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения. Терешкова объяснила предложенную инициативу тем, что её «простые люди об этом просили».