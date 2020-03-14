https://static.news.ru/photo/a2f88b46-66cc-11ea-88ae-fa163e074e61_660.jpg Валентина Терешкова Фото: duma.gov.ru

Депутат Государственной думы Валентина Терешкова рассказала о реакции людей на её поправку в Конституцию, позволяющую действующему президенту Владимиру Путину занять эту должность в пятый и шестой раз. По её словам, люди в письмах благодарят за инициативу.

Она рассказала, что глава государства имеет мощный авторитет.

Я получаю огромную почту, и каждое письмо начинается: «Спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича [Путина]», — рассказала политик в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, инициатива парламентария предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем одиночные пикеты проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).