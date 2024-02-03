Терапевт назвала семь самых канцерогенных продуктов Терапевт Рубан: алкоголь, красное мясо и газировка способны вызывать рак

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Наибольшее количество химических веществ, вызывающих рак, содержится в алкоголе, красном мясе, колбасах, выращенных на нитратных удобрениях овощах и фруктах, сообщила «Известиям» врач-терапевт Варвара Рубан. Она добавила, что канцерогены присутствуют в копченостях и соленьях, соусах, маргарине, а также в сладкой газировке.

По словам врача, алкоголь способен провоцировать развитие рака печени, желудка, пищевода, а также других связанных с питанием органов.

Красное мясо тоже приносит вред, если есть его слишком часто. При расщеплении мяса в ЖКТ образуются нитросоединения, которые воздействуют на слизистую кишечника, — это может привести к новообразованиям, а у мужчин еще и возникает риск развития опухолей простаты, — объяснила Рубан.

Эксперт добавила, что мясо нельзя пережаривать, потому что наибольшую опасность несет хрустящая корочка. При этом, по словам Рубан, колбасы и сосиски могут быть опасны, так как в них добавляют нитриты, в организме преобразующиеся в канцерогенные вещества.

По словам терапевта, фрукты и овощи также могут представлять опасность, если их вырастили с использованием нитратных удобрений. Эксперт также рассказала, что в соусах и маргарине содержатся измененные жировые молекулы, которые являются канцерогенами. Эти же трансжиры встречаются в конфетах, фастфуде, пережаренных маслах и печенье.

Рубан добавила, что газировка также способна вызывать рак, так как в нее добавляются опасные красители и подсластители.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что на новогоднем столе часто присутствуют продукты, способные привести к развитию злокачественных образований. Он отметил, что образование злокачественных опухолей может спровоцировать систематическое злоупотребление канцерогенных продуктов. Одно праздничное застолье, в котором есть вредные для здоровья продукты, не приведет к развитию рака, пояснил специалист.

Между тем диетолог Елена Соломатина сообщила, что популярные среди россиян арбуз и дыня обладают множеством полезных свойств. В частности, они предотвращают развитие рака. По ее словам, в составе арбуза больше воды, чем в дыне, есть антиоксидант ликопин, который предохраняет слизистые от разрушений, препятствует развитию онкологических заболеваний и благотворно воздействует на предстательную железу.