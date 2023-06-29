Терапевт сравнила полезные свойства черешни и яблок Терапевт Шипкова: в черешне больше аскорбиновой кислоты, чем в яблоках

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В черешне содержится множество витаминов и микроэлементов, оказывающих позитивное воздействие на кожу, волосы, пищеварение, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-терапевт, гастроэнтеролог Ольга Шипкова. По ее словам, ягода даже помогает избавиться от отеков и мешков под глазами, а содержание в ней аскорбиновой кислоты больше, чем в яблоках.

В мякоти этой вкусной ягоды можно отыскать большой список витаминов: А, Е, К, витамины группы В, никотиновая кислота и другие. Но значимое количество в ней только витамина С. Аскорбиновой кислоты в черешне чуть больше даже, чем в яблоках, — подчеркнула врач.

Она напомнила, что в черешне также присутствует кремний — микроэлемент, жизненно важный для твердости костей, подвижности суставов и хорошего состояния кожи, волос и ногтей. Кроме того, употребление черешни поможет снять отечность лица и конечностей, ускорить обменные процессы. Ягода мягко стимулирует работу почек, обладает мочегонным действием, препятствует накоплению токсинов, а клетчатка и органические кислоты улучшают перистальтику кишечника.

Однако при всех этих плюсах гастроэнтеролог порекомендовала употреблять ягоду в ограниченных количествах — не более 200 граммов в день.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова посоветовала в день съедать не больше двух-трех горстей черешни, особенно при наличии проблем со здоровьем. Это связано с содержанием в продукте фруктозы, которая в избыточном количестве особенно вредна при лишнем весе, заболеваниях печени и сахарном диабете.