Терапевт сравнила болезнь Костомарова со случаями Началовой и МакSим Терапевт Ярцева: Костомаров, Началова и МакSим до последнего выступали с высокой температурой

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров

Терапевт Ирина Ярцева сравнила болезнь фигуриста Романа Костомарова со случаями актрисы Юлии Началовой и певицы МакSим. В беседе с Lenta.ru врач пояснила, что все трое до последнего выступали с высокой температурой в плохом состоянии и не прислушивались к собственному организму.

Я сравниваю это с [ситуациями] МакSим и Юлии Началовой, это три похожих случая. Все трое до последнего с температурой 40 и в плохом состоянии продолжали выступать, организовывать концерты, не слыша позывы собственного организма, что пора отдохнуть, — заявила Ярцева.

Терапевт подчеркнула, что такое тяжелое состояние, как у Костомарова, встречается во врачебной практике крайне редко. Такие случаи очень нестандартны и вызывают затруднения у врачей.

Случай Романа Костомарова — это казуистическая ситуация, которая не укладывается в какие-то стандарты, это абсолютно из ряда вон выходящая ситуация. Это те редкие случаи, когда врачи разводят руками, — считает Ярцева.

Ранее сообщалось, что у Костомарова поражена четверть головного мозга из-за кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Фигурист находится в критическом состоянии. По мнению его докторов, причиной поражения мозга могла стать инфекция от отита.

Директор МакSим попросила не сравнивать болезнь певицы со случаем покойной Юлии Началовой, умершей от осложнений, вызванных подагрой, в 2019 году. В комментариях в соцсети некоторые пользователи заметили, что ситуация с МакSим очень напоминает ту, которая происходила вокруг певицы Началовой. В ответ Соколова призвала не проводить параллели между этими случаями.