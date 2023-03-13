Терапевт развеял главный миф о витамине С Терапевт Водовозов: витамин С не подходит для лечения вирусных инфекций

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Научные исследования показали, что витамин С не подходит для лечения и профилактики вирусных инфекций. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Он отметил, что миф о противопростудных свойствах данного микронутриента до сих пор популярен.

Витамин С не работает ни как профилактическое, ни как терапевтическое средство против каких-либо заболеваний. Это логично. Витамины — это пищевой ингредиент, и было бы странно, если бы они лечили от чего-нибудь, кроме авитаминоза. Реальный авитаминоз из-за нехватки витамина С — это цинга, ее случаи единичны, обычно они связаны с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, — пояснил Водовозов.

Он предостерег, что злоупотребление витамином С может привести к образованию камней в мочевыводящих путях. В день человеку требуется всего 50 мг витамина, в то время как в аптечных препаратах этот показатель поставляет 250 мг.

Врач также отметил, что попытка получить витамин С из продуктов питания также ошибочна. Например, существует мнение, что этим витамином богат лимон, однако на самом деле чемпионами по содержанию являются шиповник, красный сладкий перец, черная смородина и все разновидности капусты.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что лучшим напитком для пожилых людей весной является отвар шиповника. Благодаря высокому содержанию витамина С он способствует укреплению сосудов и поддерживает иммунитет, что особенно важно в весенний период, когда активизируются вирусы и бактерии. Помимо того, шиповник полезен людям с повышенным давлением, отметила врач.