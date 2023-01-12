Терапевт рассказала об опасных последствиях ртути из градусника Терапевт Романенко: ртуть из разбитого градусника может привести к хронической интоксикации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ртуть из разбитого градусника может стать причиной хронической интоксикации организма, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. В беседе с «Москвой 24» Романенко отметила, что хроническая интоксикация может привести к поражению нервной системы, почек и желудочно-кишечного тракта. Врач объяснила, что такое возможно, если не до конца убрать остатки ртути в квартире.

Количество ртути, которое содержится в градуснике, не приведет к каким-то симптомам острого отравления. Здесь опасна именно хроническая интоксикация ртутью, то есть это поражение желудочно-кишечного тракта, почек и центральной нервной системы. Это может проявиться через несколько месяцев, а может и через несколько лет, — пояснила специалист.

Романенко порекомендовала не касаться голыми руками шариков ртути, чтобы убрать их. Она также посоветовала внимательно проверить углы, пространство под мебелью и возле плинтусов — ртуть может застрять там и остаться в квартире. Разбитый градусник вместе с ртутью складывается в герметичный пакет, после чего его необходимо передать службе, которая занимается утилизацией ртутных отходов, пояснила терапевт.

Ранее сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций дали рекомендации по утилизации разбитого ртутного градусника. Существует несколько способов борьбы с опасными последствиями ртути.