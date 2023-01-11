Терапевт рассказала о «наркотической ломке» при отказе от сахара Терапевт Павличенко: при отказе от сахара возможны схожие с наркотической ломкой симптомы

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При отказе от сахара могут наблюдаться симптомы, схожие с наркотической ломкой, такие как головная боль, агрессивность, раздражительность, рассказала «Газете.Ru» терапевт Светлана Павличенко. По ее словам, сахар вызывает зависимость, так как провоцирует в организме процессы, схожие с привыканием к наркотику. Она объяснила, что к сахару развивается сильная тяга, поскольку он, попадая в организм, вызывает резкий прилив энергии и стимулирует выработку гормона дофамина, который дает эйфорические ощущения.

Согласно Йельской шкале пищевой зависимости, сахар вызывает процессы, напоминающие привыкание к наркотику: к нему развивается сильная тяга, на поиски и приобретение вещества может тратиться время, для достижения эффекта нужна все большая доза. У многих людей также наблюдаются попытки «бросить» есть сахар, но это безуспешно, — сообщила Павличенко.

Терапевт рассказала, что симптомы отмены из-за прекращения употребления сахара проходят спустя две-три недели. Отказ от сахара способствует улучшению самочувствия и физического состояния — уменьшаются отложения жира в печени, снижается артериальное давление, а также уровень «плохого» холестерина и глюкозы.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что содержащийся в энергетиках кофеин опасен для организма людей, которые находятся в стрессе, не высыпаются или неправильно питаются. Она пояснила, что кофеин из энергетиков является «чистой искусственной молекулой», воздействие которой ничем не смягчается. При этом сахар и газация напитка лишь усиливают его эффект.