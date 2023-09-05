Терапевт рассказала, какими осложнениями опасен гайморит Терапевт Тимощенко: гайморит опасен осложнениями в виде менингита и остеомиелита

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Гайморит опасен осложнениями в виде менингита, воспаления поверхностных нервов лица, а также остеомиелита, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, недуг лечится и консервативным способом — с использованием антибиотиков и противоотечных препаратов, а также промыванием пазух носа и пункцией.

Гайморит опасен осложнениями в виде воспаления поверхностных нервов лица, менингита, воспаления костной ткани — остеомиелитом верхней челюсти. Гайморит лечится консервативно: антибиотиками и противоотечными препаратами, а также инструментальным вмешательством: промыванием пазух носа и/или пункцией, — добавила Тимощенко.

Она подчеркнула, что пациентам, страдающим частыми гайморитами, предлагают оперативное лечение при нарушении оттока из верхнечелюстной пазухи при анатомических особенностях верхнечелюстного соустья.

Ранее Тимощенко рассказала NEWS.ru,что основными отличиями гайморита от обычного насморка является длительная заложенность носа, а также зубная и головная боль. По ее словам, тревожным симптомом зачастую бывает густое зеленоватое отделяемое, с неприятным запахом.

Также симптомами гайморита терапевт назвала боль в проекции глаза, отек или покраснение, повышение температуры тела.