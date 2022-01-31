Терапевт рассказала, каких витаминов не хватает россиянам

В «зимних овощах» от начального количества витаминов остаётся лишь 20–30%, поэтому в этот сезон очень важно следить за уровнем полезных микроэлементов в организме, считает терапевт Татьяна Романенко. По её словам, количество витамина С в продуктах имеет свойство снижаться со временем, пишет «ФедералПресс».

Когда мы говорим о весеннем гиповитаминозе, то мы говорим о снижении количества витамина C в продуктах, потому что он быстро разрушается, — заверила Романенко.

По её словам, гиповитаминоз — это не сезонное заболевание, из-за особенностей проживания в разных регионах россияне могут страдать от нехватки различного количества витаминов. Так, например, жители южной части России страдают от дефицита витамина D, потому что прячутся от солнца. А жители Дальнего Востока часто потребляют этот полезный микроэлемент вместе с пищей, заверила терапевт.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об отличительной особенности приёма витамина D. В некоторых случаях витамины надо принимать в виде таблеток, отметил он.