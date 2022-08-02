Терапевт рассказала, какие витамины можно принимать весь год Врач-терапевт Юргаева: магний, омега-3 и витамин D можно принимать весь год

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Человеку необходимо восполнять запас магния, омеги-3 и витамина D, поэтому принимать их дополнительно стоит в течение всего года, а не только в рамках курса, рассказала терапевт высшей категории Елизавета Юргаева. Дефицит важных для организма микроэлементов часто встречается у людей, живущих в мегаполисе, и принимать их можно без консультации с врачом, пояснила она «Газете.Ru».

Возглавляет этот список магний в биодоступной форме. Наш организм постоянно расходует этот микроэлемент. Понервничали — теряем магний. Стареем — теряем магний. <...> А уж если у нас проблемы с ЖКТ, почками, эндокринной системой или непролеченные инфекции, усвоение магния из пищи снижается до минимума, — сказала врач.

Юргаева заявила, что от недостатка витамина D в той или иной степени страдают все, кто живет севернее Средиземноморья. В зависимости от особенностей организма врач назначает либо чистую форму витамина D3, либо комбинацию D3 + К2. Она подчеркнула, что для усвоения этих витаминов организм не должен испытывать дефицит жиров.

Людям часто не хватает омеги-3 из-за частых перекусов и редкого употребления рыбы, которая является основным его источником, сообщила Юргаева. Особенно следить за восполнением этого вещества стоит поклонникам ЗОЖ, так как они являются поклонниками обезжиренных диет.

Эндокринолог Оксана Михалева предупредила, что переизбыток витамина D в организме может стать причиной гиперкальциемии. Чрезмерное отложения кальция в крови может спровоцировать образование камней в почках. У беременных женщин из-за передозировки витамина может развиться патология плода.