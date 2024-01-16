Терапевт рассказала, какие изменения в полости рта говорят о диабете Терапевт Тен: белый налет на языке и сухость во рту говорят о сахарном диабете

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Белый налет на языке и сухость во рту говорят о сахарном диабете, сообщила NEWS.ru терапевт Зарема Тен. Она добавила, что эти симптомы могут сопровождаться неприятным запахом изо рта и кандидозом (молочницей).

Сухой с четкими впадинами язык, с выраженным белым налетом, с одновременным наличием отложений на зубах, с неприятным запахом изо рта и с кандидозом — диабет, — рассказала она.

Врач добавила, что для сахарного диабета характерна постоянная сухость во рту, из-за этого у пациентов вырабатывается недостаточное количество слюны. Это приводит к поражению зубов — они покрываются желтоватым налетом в виде отложений вокруг зубов.

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