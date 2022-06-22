Терапевт рассказала, как восстановить эффективность работы мозга Терапевт Ярцева: для эффективной работы мозга человеку необходимо высыпаться

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Для эффективной работы мозгу необходимо отдыхать от работы, восстановление этого органа происходит, как правило, во время сна, заявила терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Народными Новостями». Она уточнила, что многие люди не перестают думать о труде даже после окончания рабочего дня, что негативно сказывается на мозге.

Люди постоянно думают о работе, в том числе ночью и чуть ли не во сне. Соответственно, мозг не расслабляется. Как следствие, снижается работоспособность, концентрация внимания, эффективность специалиста. Одно из важнейших условий — соблюдение режима труда и отдыха. Именно функцию труда мозг должен временно прекращать, — подчеркнула Ярцева.

Она порекомендовала ложиться спать в 8-9 часов вечера, чтобы мозг отдыхал в фазе глубокого сна, так как до 12 часов ночи вырабатывается гормон мелатонин, который отвечает за нормализацию биоритмов.

Также, добавила терапевт, россиянам следует следить за своим питанием: на эффективность работы мозга во многом влияет наличие полиненасыщенных жирных кислот в рационе. Ярцева уточнила: этот полезный микроэлемент содержится в рыбе, морепродуктах, орехах, масле, сыродавленных маслах.

В частности, крайне полезны льняное масло, свежая красная рыба. Желательно, чтобы потребление было по принципу «выловили и съели», поскольку долго хранящийся продукт теряет свои свойства, — резюмировала медик.

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