Терапевт рассказала, как уменьшить вред от пассивного курения Терапевт Бурнацкая: с курильщиками лучше держать дистанцию не менее пяти метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимизировать вред от пассивного курения дома или в общественных пространствах позволит соблюдение безопасного расстояния от курильщиков, которое должно составлять не менее пяти метров, рассказала в беседе с Lenta.ru врач-терапевт Светлана Бурнацкая. Также, по ее словам, следует избегать длительного нахождения в местах, где разрешено курение.

Кроме того, терапевт посоветовала обговорить с близкими создание в квартире или доме специальных зон, предназначенных для курения. За пределами этой территории вредная привычка должна быть под запретом. При этом курение не стоит допускать на кухне или в гостиной, так как табачный дым оседает на обивке мягкой мебели и впитывается в шторы и другие ткани.

Если курят ваши соседи по лестничной клетке, а дым попадает к вам в квартиру, стоит сделать им корректное замечание и попросить курить в другом месте. Тем более что в подъездах курить законодательно запрещено, — подчеркнула врач.

По словам терапевта, некурящим людям нужно стараться минимизировать вред от этой вредной привычки близких, так как в легкие курильщика попадает лишь 20% вредных веществ из табака, остальные 80% распространяются в воздухе. Сигаретный дым содержит такие канцерогены, как окись и двуокись углерода, аммиак, ацетон, цианистый водород и фенол. В результате ежегодно от последствий пассивного курения умирают около миллиона человек.

Пассивные курильщики входят в группу риска возникновения болезней сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем, а также подвержены обострению уже имеющихся хронических заболеваний, например астмы, аллергии и бронхита.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин предупредил, что курение может вызвать язвенную болезнь, рак пищевода и всего желудочно-кишечного тракта. Специалист подчеркнул, что на организм негативно воздействует ядовитый дым, в котором содержатся смолы и никотин.