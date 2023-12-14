Терапевт рассказала, как распознать микоплазменную пневмонию Врач Пятаева: для микоплазменной пневмонии характерны температура и кашель

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Микоплазменная пневмония, известная также как «китайская» пневмония, относится к невирусным заболеваниям, и распознать ее можно по характерным симптомам — высокой температуре и сухому кашлю, рассказала в беседе с «КП-Ростов-на-Дону» врач-терапевт Маргарита Пятаева. По ее словам, обычно болезнь протекает легко.

Главное — обращать внимание на симптомы. У заболевших может подняться температура, часто появляются насморк и сухой кашель. Если обнаружили у себя эти симптомы, лучше сразу обращайтесь к врачу, — порекомендовала терапевт.

Она напомнила, что это заболевание не новое и относится к так называемым атипичным пневмониям. При этом атипичность ее связана лишь с видом бактерии-возбудителя. Врач подчеркнула, что эта болезнь, как и другие невирусные пневмонии, в большинстве случаев лечится антибиотиками, однако подбор препаратов должен проходить с учетом особенностей микроба и самого больного.

Как рассказала эксперт, в группу риска заболевания микоплазменной пневмонией входят дети, пожилые люди, а также недавно перенесшие какую-либо инфекцию. При этом многие могут даже не подозревать, что у них «китайская пневмония», резюмировала медик.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о продолжающемся росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. По сообщениям СМИ, у многих московских школьников выявили грипп и скрытую пневмонию. При этом столичном департаменте здравоохранения опровергли эту информацию.